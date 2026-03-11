क्या आप जानते हैं? इस देश में कार खरीदने से पहले दिखाना पड़ता है ये सबूत, जानें क्या है कारण?

जापान में गाड़ी खरीदना सिर्फ पैसे और रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं है. यहां गाड़ी रजिस्टर करने से पहले ये साबित करना जरूरी है कि आपके पास एक लीगल पार्किंग स्पेस है. इसे शाको शोमीशो नियम कहते हैं, जो ट्रैफिक और शहर की जगह को मैनेज करने के लिए लागू है.