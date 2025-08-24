  • Home>
  Khushi Mukherjee की बोल्डनेस और रेबेल रवैये के पीछे की सच्चाई जानकर, आप भी रह जाएंगे हैरान

Khushi Mukherjee की बोल्डनेस और रेबेल रवैये के पीछे की सच्चाई जानकर, आप भी रह जाएंगे हैरान

khushi mukherjee latest interview: खुशी मुखर्जी एडल्ट फ़िल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस में से एक है। वो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फँसी हुई नज़र आ ही जाती है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और उनकी बातें किसी का भी मुँह बंद करवा सकती है। इसी वजह से लोग उन्हें अलग-अलग इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं।एक बार फिर खुशी मुखर्जी का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी बोल्ड जर्नी और वो कैसे रेबेल बनी इसके बारे में बताया है।तो आइए जानते हैं खुशी मुखर्जी के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे।

By: Komal Kumari Last Updated: August 24, 2025 11:00:57 IST
खुशी मुखर्जी, अपने सोशल मीडिया पर काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं, उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि उनकी मम्मी कैसे उन्हें कहीं जाने से रोकती थीं और हमेशा हर जगह उनके साथ जाती थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की हैं।

लेटेस्ट इंटरव्यू में खुशी मुखर्जी बताती हैं कि कैसे उनके पापा और मम्मी उन्हें हर काम करने से मना करते थे। सोसाइटी में यही भी एक कारण है जिसकी वजह से वो खुद को बचपन से रेबेल मानती हैं।

खुशी मुखर्जी इंटरव्यू में बताती हैं कि लड़का हमेशा लड़की से 90 प्रतिशत स्ट्रॉन्ग रहता है फिजिकली और एक लड़की इमोशनली। इसलिए उन्हें अभी भी पुराने ज़माने का सिस्टम पसंद है।

खुशी मुखर्जी ने इसमें बताया कि उन्हें एक जगह पर या फिर बंदिशों में काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपना काम बदलती रहती हैं।

खुशी मुखर्जी ने इंटरव्यू में बताया कि उनकी पापा के साथ नहीं बनती थी और वो उनके ऐक्ट्रेस बनने की बात से भी इनकार करते थे। इसी कारण खुशी मुखर्जी ने अपना घर छोड़ दिया था।

खुशी मुखर्जी अब जल्द ही बॉलीवुड की फ़िल्मों में भी नज़र आएंगी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए उन्होंने पहली बॉलीवुड मूवी अरबाज़ ख़ान के साथ शूट की है, जिसके बारे में सबको जल्द ही पता चल जाएगा।

खुशी मुखर्जी हमेशा अपने छोटे कपड़ों और बोल्ड अंदाज की वजह से ट्रोलर्स से घिरी रहती हैं, लेकिन उन्हें इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हमेशा जैसा उनका मन करेगा वैसा ही काम करेंगी।

