Imtiaz Ali Hit Films: Rockstar ही नहीं, इम्तियाज अली की इन फिल्मों में भी है गजब की लव स्टोरी; OTT पर मचा रहीं धमाल

Imtiaz Ali Hit Films: इम्तियाज़ अली को मॉडर्न इंडियन सिनेमा का कवि कहा जा सकता है. पिछले दो दशकों में, उन्होंने हमें स्क्रीन पर दिखाई गई कुछ सबसे यादगार लव स्टोरीज़ दी हैं. ऐसी कहानियाँ जिनमें तड़प, खुद को खोजने का सफ़र और गुज़रते वक़्त का मीठा-कड़वा एहसास शामिल है. ‘जब वी मेट’ के बेफ़िक्र रोड रोमांस से लेकर ‘रॉकस्टार’ के बागी अंदाज़ तक, उनकी फ़िल्में बहुत निजी होने के बावजूद भावनाओं के स्तर पर हर किसी से जुड़ती हैं. उनकी नई फ़िल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह हैं. ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, इसलिए उनकी फ़िल्मों को फिर से देखने का यह सबसे सही समय है. यहाँ इम्तियाज़ अली की बेहतरीन फ़िल्मों और उन्हें कहाँ देखा जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई है.