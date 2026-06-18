Imtiaz Ali Hit Films: Rockstar ही नहीं, इम्तियाज अली की इन फिल्मों में भी है गजब की लव स्टोरी; OTT पर मचा रहीं धमाल
Imtiaz Ali Hit Films: इम्तियाज़ अली को मॉडर्न इंडियन सिनेमा का कवि कहा जा सकता है. पिछले दो दशकों में, उन्होंने हमें स्क्रीन पर दिखाई गई कुछ सबसे यादगार लव स्टोरीज़ दी हैं. ऐसी कहानियाँ जिनमें तड़प, खुद को खोजने का सफ़र और गुज़रते वक़्त का मीठा-कड़वा एहसास शामिल है. ‘जब वी मेट’ के बेफ़िक्र रोड रोमांस से लेकर ‘रॉकस्टार’ के बागी अंदाज़ तक, उनकी फ़िल्में बहुत निजी होने के बावजूद भावनाओं के स्तर पर हर किसी से जुड़ती हैं. उनकी नई फ़िल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह हैं. ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, इसलिए उनकी फ़िल्मों को फिर से देखने का यह सबसे सही समय है. यहाँ इम्तियाज़ अली की बेहतरीन फ़िल्मों और उन्हें कहाँ देखा जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई है.
जब वी मेट (2007)
यह फ़िल्म रोमांस की एक पूरी पीढ़ी के लिए यादगार बन गई. 'जब वी मेट' कहानी है आदित्य (शाहिद कपूर) की, जो एक उदास उद्योगपति है और ट्रेन में चुलबुली गीत (करीना कपूर) से मिलता है. इसके बाद वे दोनों उत्तर भारत की एक अनियोजित यात्रा पर निकल पड़ते हैं. एक अस्त-व्यस्त रोड ट्रिप के तौर पर शुरू हुई यह कहानी धीरे-धीरे किसी दूसरे व्यक्ति के ज़रिए खुद को खोजने की कहानी बन जाती है.
रॉकस्टार (2011)
इम्तियाज़ अली की सबसे महत्वाकांक्षी फ़िल्म. 'रॉकस्टार' जनार्दन जाखड़ (रणबीर कपूर) की कहानी है, जो दिल्ली का एक कॉलेज स्टूडेंट है और रॉकस्टार बनने का सपना देखता है. लेकिन उसे बताया जाता है कि बेहतरीन कला रचने के लिए दर्द महसूस करना ज़रूरी है. वह इस सलाह को सच मानकर ही आगे बढ़ता है और हीर (नरगिस फाखरी) के साथ एक नाकाम प्रेम संबंध के ज़रिए खुद का दिल तुड़वा लेता है. ये फिल्म आपको Netflix पर देखने को मिल जाएगी.
तमाशा (2015)
शायद इम्तियाज़ अली की सबसे कम समझी गई फ़िल्म, 'तमाशा' को स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर नई और ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली है. कहानी वेद (रणबीर कपूर) की है, जो कोर्सिका में छुट्टियों के दौरान तारा (दीपिका पादुकोण) का दिल जीतने के लिए एक आकर्षक व्यक्तित्व अपनाता है. लेकिन भारत लौटने पर वापस अपनी उबाऊ कॉर्पोरेट पहचान में सिमट जाता है. यह फ़िल्म उन मुखौटों पर एक गहरी सोच है जो हम पहनते हैं और अपनी असली पहचान छिपाने की कीमत के बारे में है. ये फिल्म आपको Netflix पर देखने को मिल जाएगी.
मैं वापस आऊंगा (2026)
इम्तियाज़ अली की यह नई फ़िल्म बंटवारे के दौर की एक बेहद भावुक प्रेम कहानी है. 'मैं वापस आऊंगा' एक 95 वर्षीय सिख व्यक्ति (नसीरुद्दीन शाह) की कहानी है, जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे में खो गए अपने बचपन के प्यार से दोबारा मिलने की चाहत रखता है. वेदांग रैना उनके युवा रूप की भूमिका निभाते हैं, शरवरी वाघ उनकी प्रेमिका का किरदार निभाती हैं, और दिलजीत दोसांझ एक आधुनिक यूट्यूबर के रूप में नज़र आते हैं जो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को सरहद पार अपने अतीत से फिर से जुड़ने में मदद करते हैं. ये फिल्म आपको Netflix पर देखने को मिल जाएगी.
हाईवे (2014)
एक ऐसी रोड मूवी जो जेल से भागने की कहानी भी है — फ़र्क बस इतना है कि जेल मुख्य किरदार के दिमाग के अंदर है. 'हाईवे' में आलिया भट्ट ने वीरा का किरदार निभाया है, जो दिल्ली की एक अमीर लड़की है और अपनी शादी से ठीक पहले अगवा कर ली जाती है, लेकिन अपने अपहरणकर्ता (रणदीप हुड्डा) के साथ खुली सड़क पर उसे आज़ादी का एक अनूठा एहसास होता है. यह फ़िल्म अपहरण की आम कहानियों से बिल्कुल अलग है; यह असल में एक ऐसी महिला की कहानी है जो विशेषाधिकार, उम्मीदों और सामाजिक दिखावे से दूर होकर खुद को पहचानती है. ये फिल्म आपको Netflix पर देखने को मिल जाएगी.
लैला-मजनू
क्लासिक लोककथाओं से हटकर, यह कहानी आज के कश्मीर में सेट है, जहाँ लैला-मजनू को आज के युवाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अपने झगड़ालू परिवारों से निपटने के दौरान, एक जोशीली प्रेम कहानी सामने आती है.