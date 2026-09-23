Ida Krish Engagement: पेस्टल पिंक साड़ी में इदा, रॉयल ब्लैक में… कौन हैं कृष अग्रवाल, जिनसे इम्तियाज अली की लाडली ने की सगाई?

फिल्ममेकिंग में नाम बना रही हैं इदा अली

इम्तियाज अली की बेटी इदा ने भी पिता की तरह फिल्ममेकिंग की दुनिया को चुना है. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म लिफ्ट डायरेक्ट की थी. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की. इदा ने माया और उलझे हुए जैसे प्रोजेक्ट्स में राइटर और डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं.