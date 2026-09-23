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Ida Krish Engagement: पेस्टल पिंक साड़ी में इदा, रॉयल ब्लैक में… कौन हैं कृष अग्रवाल, जिनसे इम्तियाज अली की लाडली ने की सगाई?

Ida Ali Krish Aggarwal Engagement: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली के घर इन दिनों खुशियों का माहौल है. उनकी लाडली बेटी इदा अली ने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है. इम्तियाज ने खुद सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीर शेयर कर इस खास पल की झलक दिखाई और दोनों को अपना आशीर्वाद देने की अपील की. 


By: Shristi S | Published: September 23, 2026 8:41:08 PM IST

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इम्तियाज अली की लाडली ने की सगाई - Photo Gallery
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इम्तियाज अली की लाडली ने की सगाई

इदा अली ने कृष अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है. सामने आई तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं. इम्तियाज अली ने यह खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कपल के लिए लोगों से प्यार और आशीर्वाद मांगा. उन्होंने शेयर की स्टोरी में लिखा- Seeking Your Blessings.

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पेस्टल पिंक साड़ी में दिखीं इदा अली

सगाई के मौके पर इदा अली पेस्टल पिंक रंग की शिमरी साड़ी में नजर आईं. उन्होंने इसके साथ ऑफ-शोल्डर ब्लाउज पहना था. खुले बाल और मिनिमल मेकअप ने उनके लुक को सिंपल लेकिन ग्लैमरस टच दिया.

रॉयल अंदाज में दिखे कृष अग्रवाल - Photo Gallery
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रॉयल अंदाज में दिखे कृष अग्रवाल

इदा के होने वाले हमसफर कृष अग्रवाल भी इस खास मौके पर काफी स्टाइलिश नजर आए. उन्होंने ब्लैक बंदगला आउटफिट पहना था, जिसमें उनका लुक फॉर्मल के साथ-साथ काफी रॉयल दिखाई दिया.

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खास मौके पर पहुंचीं आलिया कश्यप

इदा और कृष की सगाई में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप भी शामिल हुईं. उन्होंने कपल के साथ तस्वीर शेयर कर उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई दी.

नॉर्वे में हुआ था इदा अली और कृष अग्रवाल का रोमांटिक प्रपोजल - Photo Gallery
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नॉर्वे में हुआ था इदा अली और कृष अग्रवाल का रोमांटिक प्रपोजल

सगाई से पहले कृष ने इदा को नॉर्वे में बेहद खास अंदाज में प्रपोज किया था. जुलाई में इदा ने प्रपोजल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. रिंग के साथ कृष के इस सरप्राइज ने उस वक्त खूब ध्यान खींचा था.

कौन हैं कृष अग्रवाल? - Photo Gallery
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कौन हैं कृष अग्रवाल?

कृष अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते. वह एक हेज फंड में क्वांटिटेटिव रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं. इदा और कृष लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को साथ घूमना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना भी पसंद है.

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फिल्ममेकिंग में नाम बना रही हैं इदा अली

इम्तियाज अली की बेटी इदा ने भी पिता की तरह फिल्ममेकिंग की दुनिया को चुना है. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म लिफ्ट डायरेक्ट की थी. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की. इदा ने माया और उलझे हुए जैसे प्रोजेक्ट्स में राइटर और डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं.

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