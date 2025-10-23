  • Home>
  • क्या आप भी कैंसर के शिकार ? आज ही पीना शुरू करें ये इम्यूनिटी-बूस्टिंग ड्रिंक्स

क्या आप भी कैंसर के शिकार ? आज ही पीना शुरू करें ये इम्यूनिटी-बूस्टिंग ड्रिंक्स

आज की तेजी भरी जिंदगी में सही खान-पान और हेल्दी ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. कुछ खास ड्रिंक्स हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क कम कर सकती हैं.

By: Komal Singh | Published: October 23, 2025 7:40:33 AM IST

1/9

ग्रीन टी

ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैटेचिन्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं. यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाती है और कैंसर के रिस्क को घटाने में मदद करती है.

2/9

हल्दी वाला दूध

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो कैंसर सेल्स के विकास को रोकता है. हल्दी वाला गर्म दूध पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और सूजन कम होती है.

3/9

ब्लूबेरी स्मूदी

ब्लूबेरी में पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. यह कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है. ब्लूबेरी स्मूदी रोजाना पीने से कैंसर रिस्क कम करने में मदद मिलती है.

4/9

गाजर का जूस

गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो कैंसर सेल्स को रोकने में मदद करता है. यह आंखों और इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है.

5/9

टमाटर का जूस

टमाटर में लाइकोपीन होता है जो प्रोस्टेट और स्तन कैंसर के रिस्क को कम करता है. यह हृदय और त्वचा के लिए भी लाभकारी है.

6/9

हरी सब्जियों का जूस

पालक, मेथी और धनिया जैसे हरी सब्जियों का जूस एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है और कैंसर रिस्क को घटाता है.

7/9

अदरक वाली चाय

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह कैंसर सेल्स के विकास को रोकता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है.

8/9

लाल अंगूर का जूस

लाल अंगूर में रेसवेराट्रॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स के बढ़ने को रोकता है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

