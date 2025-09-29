Yash Chopra और Amitabh Bachchan की टॉप 7 फिल्में, IMDb पर बनीं सुपरहिट
बॉलीवुड में अगर बेहतरीन डायरेक्टर और सुपरस्टार की जोड़ी की बात की जाए, तो यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन का नाम सबसे पहले आता है ,70 और 80 के दशक में इस जोड़ी ने कई ऐसी फिल्में दीं जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी अमिट छाप छोड़ी. IMDb की टॉप लिस्ट में आज भी इन फिल्मों का जादू कायम है, तो चलिए जानते हैं यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की टॉप फिल्में और किस OTT प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख सकते हैं.
कभी कभी
यह रोमांटिक ड्रामा यश चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर और वहिदा रहमान की शानदार अदाकारी ने फिल्म को यादगार बना दिया. इसमें कविताओं और गीतों का विशेष महत्व है. फिल्म को आप ऐमजान प्रधान पर देख सकते हैं.
दीवार
यश चोपड़ा की क्लासिक फिल्म दीवार ने अमिताभ बच्चन को "एंग्री यंग मैन" का खिताब दिलाया. फिल्म में भाईचारे, अपराध और संघर्ष की गहरी कहानी है. शशि कपूर और बच्चन के डायलॉग आज भी मशहूर हैं. यह फिल्म ऐमजान पर उपलब्ध है.
त्रिशूल
त्रिशूल एक पारिवारिक ड्रामा है जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपने किरदार को गहराई से निभाया. यश चोपड़ा की डायरेक्शन में यह फिल्म पिता-पुत्र के रिश्ते और बदले की कहानी दिखाती है. संजीव कुमार और शशि कपूर का अभिनय भी शानदार है. फिल्म Zee5 पर उपलब्ध है.
सिलसिला
सिलसिला अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है. यश चोपड़ा की इस फिल्म ने उस दौर में रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर खुलकर बात की. आज भी इसके गाने और कैमिस्ट्री चर्चित हैं. फिल्म ऐमजान प्राइम पर है.
कालापत्थर
कोयला खदानों पर आधारित यह फिल्म यश चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इसमें बच्चन ने एक अपराधबोध से पीड़ित इंजीनियर का रोल निभाया है. कहानी भावनाओं और संघर्ष से भरी है. फिल्म के अन्य कलाकार शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे. इसे प्राइम वीडीयो पर देखें.
मोहब्बतें
हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड हीरो नहीं थे, लेकिन उनका कड़क डायलॉग और रोल सबका ध्यान खींचता है. यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने फिल्म बनाई, लेकिन बच्चन-शाहरुख का आमना-सामना फिल्म का हाइलाइट रहा. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर है.
लावारिस
हालांकि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा थे, लेकिन यश चोपड़ा के बैनर से इस फिल्म का खास रिश्ता है. अमिताभ बच्चन का “मेरे अंगने में” गाना आज भी हिट है. बच्चन की एनर्जी और यशराज की ब्रांडिंग ने फिल्म को कल्ट बनाया. फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.