Yash Chopra और Amitabh Bachchan की टॉप 7 फिल्में, IMDb पर बनीं सुपरहिट

बॉलीवुड में अगर बेहतरीन डायरेक्टर और सुपरस्टार की जोड़ी की बात की जाए, तो यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन का नाम सबसे पहले आता है ,70 और 80 के दशक में इस जोड़ी ने कई ऐसी फिल्में दीं जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी अमिट छाप छोड़ी. IMDb की टॉप लिस्ट में आज भी इन फिल्मों का जादू कायम है, तो चलिए जानते हैं यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की टॉप फिल्में और किस OTT प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख सकते हैं.