Weather Update 22 July 2026: 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, चलेंगी तूफानी हवाएं भी; जानें अपने राज्य का हाल
Weather Update 22 July 2026: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इसके साथ ही बारिश का सिलसिला भी करीब-करीब रोज़ जारी है. इसी कड़ी में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को भी सुबह के दौरान दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के सभी इलाकों में हल्की बारिश हुई. कुछ जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Deparmtn) ने दिल्ली-एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. IMD ने बुधवार को दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.
इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट
गुजरात
महाराष्ट्र
जम्मू-कश्मीर
लद्दाख
उत्तराखंड
हरियाणा
चंडीगढ़
पंजाब
राजस्थान
छत्तीसगढ़
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को शाम तक कहीं धीमी तो कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है. IMD ने 22 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश बुधवार (22 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. IMD की ओर से पश्चिमी यूपी के मेरठ, शामली, बागपत, बिजनौर, आगरा, मथुरा, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना, रोहतास, नवादा और कैमूर समेत उन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बिहार के 13 जिलों (पटना, गया, रोहतास, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय) में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड की राजधानी रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू और गढ़वा समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत समेत कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अलर्ट है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है. IMD ने 22 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, किन्नौर और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बुधवार को भारी तथा एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बरसात हो सकती है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने 22 जुलाई को अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर और मोहाली समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, हरियाणा के कई जिलों में बारिश होगी. इनमें दिल्ली से सटे जिले भी शामिल हैं.