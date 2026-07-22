Weather Update 22 July 2026: 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, चलेंगी तूफानी हवाएं भी; जानें अपने राज्य का हाल

Weather Update 22 July 2026: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इसके साथ ही बारिश का सिलसिला भी करीब-करीब रोज़ जारी है. इसी कड़ी में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को भी सुबह के दौरान दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के सभी इलाकों में हल्की बारिश हुई. कुछ जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Deparmtn) ने दिल्ली-एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. IMD ने बुधवार को दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

गुजरात

महाराष्ट्र

जम्मू-कश्मीर

लद्दाख

उत्तराखंड

हरियाणा

चंडीगढ़

पंजाब

राजस्थान

छत्तीसगढ़