Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 29 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक बार फिर सक्रिय है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मानसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक, बुधवार (29 जुलाई, 2026) को दिल्ली-हरियाणा और यूपी समेत देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बुधवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

किन राज्यों में बारिश का अलर्ट?

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों तेज बारिश का अलर्ट जारी है.