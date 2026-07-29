  • Home>
  • Gallery»
  • Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 29 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक बार फिर सक्रिय है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मानसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक, बुधवार (29 जुलाई, 2026) को दिल्ली-हरियाणा और यूपी समेत देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बुधवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

किन राज्यों में बारिश का अलर्ट?

 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों तेज बारिश का अलर्ट जारी है.


By: JP Yadav | Published: July 29, 2026 9:30:59 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/9

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. राजधानी दिल्ली में बुधवार को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/9

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट जारी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली और बदायूं समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बरकरार है.

weather in bihar - Photo Gallery
3/9

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. IMD ने बिहार की राजधानी पटना, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर समेत कई जिलों में बारिश का दौर बुधवार को भी बना रहेगा.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/9

झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/9

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में बुधवार (29 जुलाई, 2026) बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर समेत अधिकांश जिलों में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/9

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर में बारिश का दौर जारी रहेगा.

weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/9

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. राजधानी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

Weather in South India - Photo Gallery
8/9

दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है. तटीय इलाकों में तेज हवाओं और ऊंची लहरों को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

You Might Be Interested In
Weather In North East - Photo Gallery
9/9

पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

Tags:
Weather Update
Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Weather Update 29 July 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा; जानें अपने यहां का हाल - Photo Gallery