Weather Update 27 July 2026: कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; तेज हवाएं भी बढ़ाएंगी मुश्किलें; जानें अन्य राज्यों का हाल

Weather Update 27 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के दोबारा एक्टिव होने के बावजूद देशभर में बारिश का दौर धीमा है तो कहीं पर तेज तो कहीं पर बेहद धीमी बारिश हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, दक्षिण बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. सोमवार (27 जुलाई, 2026) को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसूनी ट्रफ भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है.