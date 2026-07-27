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Weather Update 27 July 2026: कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; तेज हवाएं भी बढ़ाएंगी मुश्किलें; जानें अन्य राज्यों का हाल

Weather Update 27 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के दोबारा एक्टिव होने के बावजूद देशभर में बारिश का दौर धीमा है तो कहीं पर तेज तो कहीं पर बेहद धीमी बारिश हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, दक्षिण बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. सोमवार (27 जुलाई, 2026) को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसूनी ट्रफ भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है. 


By: JP Yadav | Last Updated: July 27, 2026 11:21:02 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश का अनुमान जताया गया है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में सोमवार (27 जुलाई, 2027) को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मोरादाबाद, बरेली, कानपुर, बदायूं, रामपुर, मैनपुरी, ललितपुर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, कन्नौज, कुशीनगर, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में 27 जुलाई को भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार सोमवार (27 जुलाई, 2027) को राजधानी पटना से लेकर दरभंगा तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. राजधानी  पटना, गया,  सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 27 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में सोमवार 27 जुलाई को मौसम पूरी तरह मानसूनी बना रहेगा. मौसम केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में मॉनसून फिर से बहुत तेज हो गया है. मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 8 अन्य जिलों में भी बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट है.

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हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में 27 जुलाई से अगले पांच दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

31 जुलाई तक तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले जिलों में मध्यम बारिश होगी. विभाग ने मौसम की इस स्थिति का कारण तमिलनाडु तट के ऊपर निचले वायुमंडल में कम दबाव वाले कमजोर सर्कुलेशन को बताया है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा और 29 जुलाई के आसपास असम व मेघालय में बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं.

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