Weather Update 26 July 2026: दिल्ली-UP से लेकर गुजरात तक अलर्ट, जानें किन राज्यों में है तेज बरसात की चेतावनी

Weather Update 26 July 2026: देशभर में एक बार फिर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक्टिव हुआ है. मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर टेंशन वाला अलर्ट जारी कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, रविवार 26 जुलाई को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. वहीं, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में स्थित था. ऐसें में यहां पर तेज बारिश की संभावना नहीं है.

12 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

रविवार (26 जुलाई, 2026) को देश के 12 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात) में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.