Weather Update 24 July 2026: 80 Kmph की रफ्तार से चलेगी आंधी, 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल

Weather Update 24 July 2026: देश के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश हो रही है तो ज्यादातर जगहों पर झमाझम बारिश का इंतजार है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी राज्यों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. तेज बारिश के मद्देनजर पहाड़ी राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.