Weather Update 24 July 2026: 80 Kmph की रफ्तार से चलेगी आंधी, 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल
Weather Update 24 July 2026: देश के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश हो रही है तो ज्यादातर जगहों पर झमाझम बारिश का इंतजार है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी राज्यों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. तेज बारिश के मद्देनजर पहाड़ी राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद और औरैया में भारी बारिश होगी.
बिहार में मौसम का हाल
बिहार में में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. खासतौर से राजधानी पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और अररिया में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को तेज बारिश-तूफान का अलर्ट है. रांची, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, बोकारो, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में बारिश होगी.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल में में शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट जारी है. मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान में मौसम का हाल
राजस्थान के हनुमानगढ़, चुरू, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, करौली, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.