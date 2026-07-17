दिल्ली-NCR से लेकर बिहार-बंगाल तक, जानिए किन राज्यों में होगी आफत की बारिश और कहां IMD ने जारी किया अलर्ट

कब होगी दिल्ली-NCR में बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई से मौसम बदलेगा. इस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंधी और बारिश की भी उम्मीद है. 19 जुलाई को भी दिल्ली-NCR में आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है. मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने दोनों दिन भारी बारिश और आंधी का अनुमान लगाया है. इसके बाद, 20 जुलाई को मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.