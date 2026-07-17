दिल्ली-NCR से लेकर बिहार-बंगाल तक, जानिए किन राज्यों में होगी आफत की बारिश और कहां IMD ने जारी किया अलर्ट
Kal Ka Mausam, 18 July: दिल्ली-NCR समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है. पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मॉनसून से कुछ राहत मिलेगी. 18 जुलाई से मौसम फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले कई दिनों तक आंधी, तेज हवाएं और बारिश होने की उम्मीद है, जिससे तेज गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.
कब होगी दिल्ली-NCR में बारिश?
मौसम विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई से मौसम बदलेगा. इस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंधी और बारिश की भी उम्मीद है. 19 जुलाई को भी दिल्ली-NCR में आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है. मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने दोनों दिन भारी बारिश और आंधी का अनुमान लगाया है. इसके बाद, 20 जुलाई को मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट
पश्चिम बंगाल और आस-पास के इलाकों में बना लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर मॉडरेट लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि आज ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है.
बिहार, उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट
IMD के मुताबिक, अगले सात दिनों में नॉर्थईस्ट इंडिया, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न हिमालयी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18 और 19 जुलाई को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड से मेघालय तक भारी बारिश की चेतावनी
छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, मेघालय, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. साउथ इंडिया में कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. दूसरी ओर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां कम रह सकती हैं, हालांकि गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा.
राजस्थान में मॉनसून के मजबूत होने की उम्मीद
इस हफ़्ते राजस्थान में कमज़ोर रहा मॉनसून अगले हफ़्ते और मज़बूत होने की उम्मीद है. इसलिए, अगले दो से तीन दिनों तक राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मॉनसून की कमज़ोर स्थिति बनी रहने की संभावना है. हालांकि, 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
मध्य प्रदेश में मॉनसून की वापसी!
थोड़ी देर की शांति के बाद, मध्य प्रदेश में मॉनसून फिर से एक्टिव होने वाला है. यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो पिछले नौ दिनों से कई ज़िलों में भारी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 19 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज़ हो सकती हैं.