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दिल्ली-NCR से लेकर बिहार-बंगाल तक, जानिए किन राज्यों में होगी आफत की बारिश और कहां IMD ने जारी किया अलर्ट

Kal Ka Mausam, 18 July: दिल्ली-NCR समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है. पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मॉनसून से कुछ राहत मिलेगी. 18 जुलाई से मौसम फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले कई दिनों तक आंधी, तेज हवाएं और बारिश होने की उम्मीद है, जिससे तेज गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.


By: Shristi S | Published: July 17, 2026 10:46:09 PM IST

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19 जुलाई को दिल्ली-NCR में बारिश - Photo Gallery
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कब होगी दिल्ली-NCR में बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई से मौसम बदलेगा. इस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंधी और बारिश की भी उम्मीद है. 19 जुलाई को भी दिल्ली-NCR में आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है. मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने दोनों दिन भारी बारिश और आंधी का अनुमान लगाया है. इसके बाद, 20 जुलाई को मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

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IMD के मुताबिक, अगले सात दिनों में नॉर्थईस्ट इंडिया, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न हिमालयी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18 और 19 जुलाई को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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