Weather Update 25 July 2026: यूपी-बिहार में IMD का अलर्ट, क्या दिल्ली में होगी बारिश? जानिए अपने यहां के मौसम का हाल

Weather Update 25 July 2026: उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 रुठा सा है. तुलनात्मक रूप से दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में कम या फिर नहीं के बराबर बारिश हो रही है. इससे आम लोगों के साथ-साथ किसान भी परेशान हैं. इस बीच भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से शनिवार (25 जुलाई, 2026) को उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 15 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलेगी. कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है. पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक बारिश का कहर देखने को मिलेगा. शनिवार को ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र और में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.