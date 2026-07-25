Weather Update 25 July 2026: यूपी-बिहार में IMD का अलर्ट, क्या दिल्ली में होगी बारिश? जानिए अपने यहां के मौसम का हाल
Weather Update 25 July 2026: उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 रुठा सा है. तुलनात्मक रूप से दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में कम या फिर नहीं के बराबर बारिश हो रही है. इससे आम लोगों के साथ-साथ किसान भी परेशान हैं. इस बीच भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से शनिवार (25 जुलाई, 2026) को उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 15 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलेगी. कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है. पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक बारिश का कहर देखने को मिलेगा. शनिवार को ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र और में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में शनिवार (25 जुलाई, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने शनिवार को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया था. इस दौरान हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की प्रबल संभावना है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शनिवार (25 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. पश्चिमी यूपी के मेरठ, आगरा, मथुरा में बारिश का अलर्ट है. वहीं, कानपुर, बांदा, झांसी,ललितपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार शनिवार (25 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. शनिवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और अररिया में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.