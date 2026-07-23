Weather Update 23 July 2026: दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें अपने यहां का हाल
Weather Update 23 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून 2026 थोड़ा एक्टिव हुआ है. कहीं हल्की तो कहीं पर मध्यम स्तर की बारिश से कई राज्यों का मौसम सुहाना कर दिया है जबकि धान की रोपाई कर रहे किसानों को भी बड़ी राहत मिली है. इस बीच देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है. भारतीय मौसम विभाग विज्ञान (IMD) के ताजा अलर्ट में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 12 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज आंधी की संभावना है. पहाड़ी क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बरकरार है. खराब मौसम के चलते IMD की ओर से लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग का अलर्ट देखकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है.
कहां-कहां होगी बारिश
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिल सकता है.
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*
*Issue Time:* 22-07-2026 10:16 Hrs IST
*Validity Time:* 22-07-2026 13:16 Hrs IST
*Red Warnings*: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/CVbUT6OC3Q
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 22, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिल सकता है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. मौसम विभाग के अनुसार, मेरठ, मथुरा, आगरा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, बदायूं, सीतापुर, बाराबंकी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी है. राजधानी पटना, खगड़िया, भागलपुर, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा और सुपौल में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है. बोकारो, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, साहेबगंज, गिरिडीह और हजारीबाग में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. राजधानी देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बरकरार है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिल सकता है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में मॉनसून दोबारा सक्रिय होने के बाद गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को एक दर्जन से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है.