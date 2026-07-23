Weather Update 23 July 2026: दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें अपने यहां का हाल

Weather Update 23 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून 2026 थोड़ा एक्टिव हुआ है. कहीं हल्की तो कहीं पर मध्यम स्तर की बारिश से कई राज्यों का मौसम सुहाना कर दिया है जबकि धान की रोपाई कर रहे किसानों को भी बड़ी राहत मिली है. इस बीच देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है. भारतीय मौसम विभाग विज्ञान (IMD) के ताजा अलर्ट में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 12 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज आंधी की संभावना है. पहाड़ी क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बरकरार है. खराब मौसम के चलते IMD की ओर से लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग का अलर्ट देखकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

कहां-कहां होगी बारिश

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिल सकता है.