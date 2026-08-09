Today Temperature 9 August 2026: कई राज्यों में होगी आफत की बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान
Today Temperature 9 August 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से दिल्ली से लेकर असम तक बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कई घंटों तक उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट किया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश का अनुमान है. उधर, मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट ने पूर्वोत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है.
istrict wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:
Issue Time: 09-08-2026 01:13 Hrs IST
Validity Time: 09-08-2026 04:13 Hrs IST
Orange warnings: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/LlqoKbAOrM
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 8, 2026
वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. दक्षिणी और प्रायद्वीपीय भारत में भी अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है.
All India weather warning during next 7 days#WeatherWarning #Monsoon2026 pic.twitter.com/wZmVumnrzw
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 8, 2026
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