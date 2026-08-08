Today Temperature 8 August 2026: दिल्ली-बिहार समेत 15 कई राज्यों में आज तूफानी हवाओं का अलर्ट, चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान
Today Temperature 8 August 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून इस समय अपने पूरे शबाब पर है, इसके चलते झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (8 अगस्त, 2026) के लिए नया अलर्ट जारी किया है. ताजा अनुमान के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बन रहे चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने से देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ने वाला है. शनिवार को उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक करीब 15 राज्यों में जोरदार बारिश के साथ तेज रफ्तार आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 26°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 29°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 26°C