Today Temperature 7 August 2026: बारिश का असर, मुंबई से भी कम हुआ दिल्ली का पारा; चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान
Today Temperature 7 August 2026: मॉनसून के एक्टिव होने के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी.
दैनिक मौसम परिचर्चा 06-08-2026
अगले 2-3 दिनों के दौरान केरल, तटीय और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। आज, 06 अगस्त को केरल में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की भी संभावना है।
इस हफ़्ते ज़्यादातर दिनों में…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 6, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 28°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 28°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 31°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 21°C