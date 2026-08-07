Today Temperature 7 August 2026: बारिश का असर, मुंबई से भी कम हुआ दिल्ली का पारा; चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान

Today Temperature 7 August 2026: मॉनसून के एक्टिव होने के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी.