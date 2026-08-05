Today Temperature 5 August 2026: दिल्ली-यूपी में येलो अलर्ट, बिहार से केरल तक भारी बारिश , चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान
Today Temperature 5 August 2026: देश भर में एक बार फिर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 सक्रिय होने के साथ विस्तर ले रहा है. इसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. बारिश के चलते ओडिशा असम और गुजरात में हालत काफी ज्यादा खराब हैं. असम और गुजरात में लाखों लोग प्रभावित हैं. इन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात की वजह से हजारों लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा है. बुधवार (05 अगस्त, 2026) को भी दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 30°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 30°C