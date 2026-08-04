Today Temperature 4 August 2026: दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट, यूपी- बिहार में भारी बारिश, चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान
दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. पूर्वोत्तर और केरल समेत दक्षिण भारत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. पूर्वोत्तर के राज्य असम में पहले से ही बाढ़ के हालात हैं. इस बीच मौसम विभाग ने 4 अगस्त के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, बिहार और राजस्थान समेत 19 राज्यों में मंगलवार को बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27 °C
अधिकतम : 31 °C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27 °C
अधिकतम : 29 °C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27 °C
अधिकतम : 36 °C
कोलकाता में तापमान
न्यूनतम : 28 °C
अधिकतम : 32 °C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27 °C
अधिकतम : 30 °C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27 °C
अधिकतम : 32 °C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24 °C
अधिकतम : 29 °C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 25 °C
अधिकतम : 31 °C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26 °C
अधिकतम : 32 °C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20 °C
अधिकतम : 23 °C