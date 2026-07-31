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Today Temperature 31 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 31 July 2026:  मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत के कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार,अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई समुद्री क्षेत्रों में तेज हवाओं और खराब समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है.  मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी भारी बारिश का अनुमान है. 


By: JP Yadav | Published: July 31, 2026 10:16:05 AM IST

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