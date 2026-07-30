Today Temperature 30 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 30 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. इसकी वजह से दिल्ली से बिहार तक मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और बारिश का सिलसिला तेज हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. खासतौर से पूर्वी और दक्षिण भारत के लिए बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है.