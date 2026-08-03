Today Temperature 3 August 2026: कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार, चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान

Today Temperature 3 august 2026: देश के कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय है. सोमवार (3 अगस्त 2026) को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. ऐसे में लोगों को मौसम को देखते हुए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.