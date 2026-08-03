Today Temperature 3 August 2026: कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार, चेक करें अपने-अपने शहर का तापमान
Today Temperature 3 august 2026: देश के कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय है. सोमवार (3 अगस्त 2026) को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. ऐसे में लोगों को मौसम को देखते हुए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.
1/10
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 32°C
2/10
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
3/10
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 38°C
4/10
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 35°C
5/10
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
6/10
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
7/10
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 30°C
8/10
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 31°C
9/10
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 31°C
10/10
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 17°C
अधिकतम : 22°C