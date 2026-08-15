Today Temperature 15 August 2026: कहीं पर बारिश तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालत, यहां जानते हैं देश के 10 शहरों का तापमान
Today Temperature 15 August 2026: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मॉनसून एक्टिव है. मॉनसून की सक्रियता के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. वहीं पूर्वी इलाके में बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने शनिवार (15 अगस्त, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, देशभर के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट है. इसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश से लेकर ओडिशा और बंगाल शामिल है. इसके अलावा कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनने की बात कही गई है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 33°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 32°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 31°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 17°C
अधिकतम : 22°C