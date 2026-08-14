Today Temperature 14 August 2026: UP-बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, कई राज्यों के लिए IMD की ओर से अलर्ट
Today Temperature 14 August 2026: देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) एक्टिव है. इसके चलते दिल्ली-यूपी और बिहार समेत समेत देश के कई राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं. खासतौर से उत्तर भारत से लेकर बंगाल और केरल तक ठीकठाक बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के अनुसार कल देशभर के 18 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है.
दिल्ली का तापमान
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चेन्नई का तापमान
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कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम: 31°C
लखनऊ का तापमान
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पटना का तापमान
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अधिकतम: 34°C
रांची में तापमान
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भोपाल का तापमान
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अधिकतम: 27°C
जयपुर का तापमान
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