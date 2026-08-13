Today Temperature 13 August 2026: 16 राज्यों में आंधी-तूफान की चेतावनी, यहां जानें अपने-अपने शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 13 August 2026: मॉनसून 2026 देश के कई हिस्सों में एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार को कई इलाकों में बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी आशंका है. वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा पहाड़ी इलाकों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बरकरार है. IMD के अनुसार, पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 30°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 27°C