Today Temperature 12 August 2026: 19 राज्यों में आंधी-तूफान की चेतावनी, यहां जानें अपने-अपने शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 12 August 2026: देश भर में मॉनसून 2026 फिर एक्टिव है, जिसके चलते कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है. बुधवार (12 अगस्त, 2026) को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण जलभराव और भूस्खलन जैसे हालात का खतरा भी बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज खराब चल रहा है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और सांबा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
Daily Weather Briefing 11-08-2026https://t.co/CoaaezFgon
Under the influence of Low Pressure Area over northwest Madhya Pradesh, isolated extremely heavy rainfall likely over East Rajasthan today, the 11th and very heavy on 12th August, 2026.
Isolated heavy to very heavy…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 11, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान : 29°C
अधिकतम तापमान : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान : 27°C
अधिकतम तापमान : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान : 29°C
अधिकतम तापमान : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान : 27°C
अधिकतम तापमान : 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान : 29°C
अधिकतम तापमान : 36°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान : 29°C
अधिकतम तापमान : 36°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान : 24°C
अधिकतम तापमान : 31°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान : 24°C
अधिकतम तापमान : 38°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान : 26°C
अधिकतम तापमान : 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान : 22°C
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