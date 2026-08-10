Today Temperature 10 August 2026: मॉनसून एक्टिव होने से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यहां जानें अपने-अपने शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 10 August 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ-साथ यूपी, बिहार और राजस्थान से लेकर पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं और गरज-चमक का असर देखने को मिल सकता है. IMD के मुताबिक, मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. उत्तरी तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में दिन का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 10-11 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; और 10-11 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 15 अगस्त तक नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है.