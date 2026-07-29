Today Temperature 29 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 29 July 2026: दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से बुधवार (29 जुलाई, 2026) को भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा. भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है.