Weather Update 9 September 2026: बारिश से कई जगहों पर मचेगी तबाही! IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल

Weather Update 9 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई के साथ ही देश के कई राज्यों में बारिश धीमी पड़ी है तो कुछ राज्यों में भारी बरसात से बुरा हाल है. विदाई से पहले बुधवार (09 सितंबर, 2026) को कहां-कहां होगी तेज बारिश? इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यूपी, बिहार और ओडिशा समेत 16 राज्यों में मौसम को लेकर डराने वाला अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में आंधी और तूफान के साथ-साथ जोरदार बारिश का भी अलर्ट है. कई राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट है.

Weather Systems, Forecast and Warnings: ❖ The western end of monsoon trough is north and its eastern end is near its normal position at mean sea level.

❖ A cyclonic circulation lies over East Uttar Pradesh & adjoining Bihar in lower tropospheric levels.

❖ A trough runs from… pic.twitter.com/wbu0ItdW9o — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 8, 2026

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट है.