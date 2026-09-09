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Weather Update 9 September 2026: बारिश से कई जगहों पर मचेगी तबाही! IMD ने जारी किया डराने वाला अलर्ट; जान लें अपने यहां का हाल

Weather Update 9 September 2026:   दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई के साथ ही देश के कई राज्यों में बारिश धीमी पड़ी है तो कुछ राज्यों में भारी बरसात से बुरा हाल है. विदाई से पहले बुधवार (09 सितंबर, 2026) को कहां-कहां होगी तेज  बारिश? इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यूपी, बिहार और ओडिशा समेत 16 राज्यों में मौसम को लेकर डराने वाला अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में आंधी और तूफान के साथ-साथ जोरदार बारिश का भी अलर्ट है. कई राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट है. 

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट है.  


By: JP Yadav | Published: September 9, 2026 8:44:05 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (9 सितंबर, 2026) को बारिश की चेतावनी जारी है. दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को बारिश के साथ-साथ आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में बुधवार (9 सितंबर, 2026) को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. रामपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, मिर्जापुर, देवरिया, शाहजहांपुर, मेरठ, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, कानपुर, बलरामपुर, बहराइच, वाराणसी, सोनभद्र और गोरखपुर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (9 सितंबर, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी है. खासतौर से राजधानी पटना सहित बक्सर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गया, वैशाली, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में तूफानी बारिश का अलर्ट है.

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