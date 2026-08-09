Aaj ka Mausam 9 August: 15 राज्यों में बिगड़ा मौसम, दिल्ली-NCR में एक हफ्ते तक छतरी साथ लेकर निकलें घर से; 60 की स्पीड से चलेगी हवा
Aaj ka Mausam 9 August: दिल्ली से लेकर केरल तक भारी बारिश लगातार जारी है. उत्तर भारत के यूपी-बिहार से लेकर पूर्वोत्तर के असम-मेघालय और दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में रविवार (09 अगस्त, 2026) को भी बारिश का अलर्ट है. भारी बारिश के चलते असम और गुजरात के अलावा कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं. कई दिनों से जारी बारिश के बाद देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों से गर्मी गायब है तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान घटने से मौसम सुहाना हो गया है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब समेत देश के 15 राज्यों में रविवार (09 अगस्त, 2026) को आंधी-तूफान के साथ बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. इन राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.
istrict wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:
Issue Time: 09-08-2026 01:13 Hrs IST
Validity Time: 09-08-2026 04:13 Hrs IST
Orange warnings: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/LlqoKbAOrM
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 8, 2026
किन 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने 15 राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल) में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
All India weather warning during next 7 days#WeatherWarning #Monsoon2026 pic.twitter.com/wZmVumnrzw
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 8, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (09 अगस्त, 2026) को बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह से लेकर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है. दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है. मौसम विभाग की ओर से 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त के लिए भी बारिश और कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में रविवार (09 अगस्त, 2026) को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के अलावा अलीगढ़,आगरा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, इटावा, फिरोजाबाद,सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बांदा, गोरखपुर और देवरिया मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में रविवार (09 अगस्त, 2026) को कई जिलों में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का भी खतरा है. राजधानी पटना के अलावा बांका, मुंगेर, वैशाली, बक्सर, नालंदा, सिवान, मुंगेर, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, लखीसराय, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, सुपौल और सहरसा में आंधी के साथ-साथ तेज बारिश की संभावना है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में में रविवार (09 अगस्त, 2026) को राजधानी रांची के साथ-साथ देवघर, दुमका, कोडरमा और हजारीबाग समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ-साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अलर्ट है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के बाद बारिश जारी है. शिमला मौसम कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में रविवार (9 अगस्त) के अलावा 10 अगस्त और 11 अगस्त को भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है.