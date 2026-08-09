Aaj ka Mausam 9 August: 15 राज्यों में बिगड़ा मौसम, दिल्ली-NCR में एक हफ्ते तक छतरी साथ लेकर निकलें घर से; 60 की स्पीड से चलेगी हवा

Aaj ka Mausam 9 August: दिल्ली से लेकर केरल तक भारी बारिश लगातार जारी है. उत्तर भारत के यूपी-बिहार से लेकर पूर्वोत्तर के असम-मेघालय और दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में रविवार (09 अगस्त, 2026) को भी बारिश का अलर्ट है. भारी बारिश के चलते असम और गुजरात के अलावा कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं. कई दिनों से जारी बारिश के बाद देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों से गर्मी गायब है तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान घटने से मौसम सुहाना हो गया है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब समेत देश के 15 राज्यों में रविवार (09 अगस्त, 2026) को आंधी-तूफान के साथ बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. इन राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

istrict wise Nowcast Warning valid for next two-three hours: Issue Time: 09-08-2026 01:13 Hrs IST Validity Time: 09-08-2026 04:13 Hrs IST Orange warnings: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/LlqoKbAOrM — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 8, 2026

किन 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल) में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.