Weather Update 8 September 2026: देश के 20 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां-कहां रौद्र रूप लेगा मॉनसून; जान लें अपने यहां का हाल
Weather Update 8 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 जाते-जाते तबाही मचा रहा है. आलम यह है कि देश के कई राज्यों में मॉनसून की तेज बारिश के चलते हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, मंगलवार (8 सितंबर, 2026) से गुरुवार (11 सितंबर, 2026) के दौरान दिल्ली से सटे यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत 20 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.
कहां-कहां होगी बारिश
देश के 20 राज्यों (मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा,यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, असम और महाराष्ट्र में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में 11 सितंबर को हल्की बारिश और आंधी की चेतावनी है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. राज्य के सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, आगरा, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है. राज्य के जमशेदपुर, दुमका, पलामू, चतरा, बोकारो, देवघर, गुमला, गोड्डा, हजारीबाग. पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.