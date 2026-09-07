Today Weather 7 September 2026: देश के 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कहां-कहां है लैंड्स्लाइड खतरा? यहां जानें अपने यहां का हाल

Weather Update 7 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई को एक महीने से भी कम का वक्त बचा है. 17 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है और 15 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश से मॉनसून लगभग पूरी तरह विदा हो जाता है. फिलहाल मॉनसून एक्टिव है और देशभर में मॉनसून के कहर के बीच मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी कर दिया है. ताजा अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश के चलते लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है. मौसम की निजी जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली खतरनाक हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. इसके चलते 5 से अधिक राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, सोमवार को देश के 22 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.