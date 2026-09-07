Today Weather 7 September 2026: देश के 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कहां-कहां है लैंड्स्लाइड खतरा? यहां जानें अपने यहां का हाल
Weather Update 7 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई को एक महीने से भी कम का वक्त बचा है. 17 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है और 15 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश से मॉनसून लगभग पूरी तरह विदा हो जाता है. फिलहाल मॉनसून एक्टिव है और देशभर में मॉनसून के कहर के बीच मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी कर दिया है. ताजा अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश के चलते लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है. मौसम की निजी जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली खतरनाक हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. इसके चलते 5 से अधिक राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है.
कहां-कहां होगी बारिश?
IMD के मुताबिक, सोमवार को देश के 22 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून एक्टिव है, जिसके चलते सोमवार को मध्यम स्तर की बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, खेरी, बलरामपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, बदायूं, ललितपुर, गोरखपुर, इटावा और प्रयागराज में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को तूफान की चेतावनी जारी की गई है. सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय और कटिहार में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को तेज बारिश-आंधी का अलर्ट है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, गुमला, चतरा, देवघर, गोड्डा, हजारीबाग, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की संभावना है. पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और हरिद्वार में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी है. राजधानी शिमला को छोड़कर मंडी, चंबा, ऊना, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को बारिश का अलर्ट है. राजस्थान की राजधानी जयपुर को छोड़ दें तो भरतपुर, करौली, झालावाड़, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बारां, बूंदी, दौसा, भीलवाड़ा, अलवर, जैसलमेर, करौली, उदयपुर और श्रीगंगानगर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब-हरियाणा में सोमवार (7 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है. पंजाब के कपूरथला, चंडीगढ़, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, बरनाला और बठिंडा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है. गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा पानीपत में तेज बारिस की चेतावनी जारी की गई है.