Today Weather 6 September 2026: दिल्ली समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कहां-कहां है बाढ़ का अलर्ट; यहां जानें अपने यहां का हाल

Today Weather 6 September 2026: देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के एक्टिव होने से बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. बिहार और यूपी के कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है. दोनों राज्यों की करीब-करीब सारी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से एक ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. इसमें पूर्वानुमान जताया गया है कि रविवार (6 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में) में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. रविवार को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज आंधी चलने का अलर्ट है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के असर से रविवार (6 सितंबर, 2026) को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.