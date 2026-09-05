Today Weather 5 September 2026: भारी बारिश के बीच क्या दिल्ली में आ सकती है बाढ़? 23 राज्यों में दिखेगा मॉनसून का तांडव; देखें अपने यहां का हाल
Today Weather 5 September 2026: देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) सक्रिय होने के साथ ही आक्रामक भी हो चुका है. खासतौर से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के साथ-साथ यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश कहर बरपा रहा है. इसके चलते यूपी-बिहार में ही करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मॉनसून 2026 अब अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में बारिश का सिलसिला आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा और धीरे-धीरे उत्तर भारत के राज्यों से इसकी विदाई होगी और सबसे आखिर में अक्तूबर के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली-एनसीआर से विदा होगा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से जारी ताजा अलर्ट के मुताबिक, शनिवार (05 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में शनिवार (05 सितंबर, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में शनिवार (05 सितंबर, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. महामाया नगर, इटावा, झांसी, ललितपुर, रायबरेली, हरदोई, ज्योतिबाफुले नगर, उन्नाव, इटावा, हमीरपुर, अमेठी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मोरादाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर और प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शनिवार (05 सितंबर, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज कटिहार, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, भोजपुर, पटना, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में में शनिवार (05 सितंबर, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी है. झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, दुमका, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, लातेहार और सिमडेगा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शनिवार (5 सितंबर, 2026) बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. उत्तराखंड के उत्तर काशी, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और चमोली में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल में शनिवार (5 सितंबर, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी है. राज्य के कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, ऊना, चंबा, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शनिवार (5 सितंबर, 2026) को भारी बारिश की संभावना है. झुंझुनू, करौली, जयपुर, उदयपुर, चुरू, बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अलवर, झालावाड़ और जालौर में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.