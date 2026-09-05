Today Weather 5 September 2026: भारी बारिश के बीच क्या दिल्ली में आ सकती है बाढ़? 23 राज्यों में दिखेगा मॉनसून का तांडव; देखें अपने यहां का हाल

Today Weather 5 September 2026: देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) सक्रिय होने के साथ ही आक्रामक भी हो चुका है. खासतौर से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के साथ-साथ यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश कहर बरपा रहा है. इसके चलते यूपी-बिहार में ही करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मॉनसून 2026 अब अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में बारिश का सिलसिला आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा और धीरे-धीरे उत्तर भारत के राज्यों से इसकी विदाई होगी और सबसे आखिर में अक्तूबर के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली-एनसीआर से विदा होगा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से जारी ताजा अलर्ट के मुताबिक, शनिवार (05 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.