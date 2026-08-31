Today Weather 31 August 2026: 19 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, जानिये दिल्ली से लेकर कश्मीर तक का हाल

Today Weather 31 August 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के एक्टिव होने से बारिश का दायरा एक बार फिर बढ़ा है. इसको देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से देश के कई राज्यों में एक नया अलर्ट जारी किया गया है. इसके तहत IMD की ओर से सोमवार (31 अगस्त, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी और बिहार समेत देश के 19 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है. बारिश के दौरान कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी. ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कहां-कहां होगी बारिश

सोमवार (31 अगस्त, 2026) को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.