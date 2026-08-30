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Today Weather 30 August 2026: 70 की स्पीड से चलेगी हवा, दिल्ली समेत 16 राज्यों में प्रचंड बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Today Weather 30 August 2026: भले ही कुछ राज्यों में बारिश की रफ्तार थमी हो, लेकिन कई राज्यों में तेज बारिश के चलते बुरा हाल है. कुछ जगहों पर जलभराव तो कहीं-कहीं बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, रविवार (30 अगस्त, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों पर इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज आंधी चल सकती है.

किन राज्यों में होगी बारिश

IMD के मुताबिक, रविवार को झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर,   महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बारिश होने का अलर्ट है. वहीं, तेज आंधी के चलते किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है जबकि  कई राज्यों में बड़े-बड़े ओले भी गिर सकते हैं.


By: JP Yadav | Published: August 30, 2026 7:59:37 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में रविवार (30 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. दिल्ली-एनसीआर में रविवार को कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी है. 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में रविवार (30 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. झांसी, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, आगरा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी है। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार रविवार (30 अगस्त, 2026) को भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. राजधानी पटना, सिवान, खगड़िया, भागलपुर, सारण, भोजपुर, वैशाली समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा और सुपौल में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

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