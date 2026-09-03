Today Weather 3 September 2026: दिल्ली समेत 15 राज्यों में आज होगी तेज बारिश, IMD का अलर्ट जानकर ही निकलें घर से

Today Weather 3 September 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के असर से लगातार बारिश जारी है. उत्तर भारत में खासतौर से बारिश का दौर जारी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने गुरुवार (3 सितंबर, 2026) के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया है. कई जगहों पर बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी-तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के अलर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा,असम और केरल में गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है.