Today Weather 29 August 2026: UP-बिहार समेत 21 राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश, दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम; जानें यहां

Today Weather 29 August 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 सक्रिय है, जिसके चलते कई राज्यों भारी बारिश हो रही है तो कुछ राज्यों में सामान्य. इस बीच भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार (29 अगस्त,2026) देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है.

देश के 21 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी

IMD के मुताबिक, शनिवार को देश के 21 राज्यों (महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.