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Today Weather 29 August 2026: UP-बिहार समेत 21 राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश, दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम; जानें यहां

Today Weather 29 August 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 सक्रिय है, जिसके चलते कई राज्यों भारी बारिश हो रही है तो कुछ राज्यों में सामान्य. इस बीच भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार (29 अगस्त,2026) देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है. 

देश के 21 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी

IMD के मुताबिक, शनिवार को देश के 21 राज्यों (महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. 


By: JP Yadav | Published: August 29, 2026 9:28:37 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में शनिवार (29 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में शनिवार (29 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. मऊ, गोरखपुर, देवरिया, मेरठ, गाजियाबाद, मोरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, एटा, गोंडा, बलिया, सोनभद्र, महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बांदा और झांसी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शनिवार (29 अगस्त, 2026) को तेज बारिश और तूफान की चेतावनी है. मधुबनी, पू्र्णिया,सिवान, पटना, गया, जहानाबाद, सारण, बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, बांका, कैमूर, भोजपुर, नवादा, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय और खगड़िया भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शनिवार (29 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, लोहरदगा और हजारीबाग में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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