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Today Weather 28 August 2026: UP-बिहार समेत 22 राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश, किन जगहों के लिए जारी हुआ अलर्ट; जानें यहां

Today Weather 28 August 2026: बारिश के चलते भीषण गर्मी और उमस से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लोगों को राहत मिली हुई है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के एक्टिव होने से कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों के लिए भारा बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है.  इस दौरान कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई  है. 

किन 22 राज्यों में होगी बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक, देश के 22 राज्यों ( जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु,यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, असम और सिक्किम) में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.


By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 9:39:24 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. शाम तक दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. महामाया नगर, उन्नाव, हरदोई, इटावा, हमीरपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, हरदोई, ज्योतिबाफुले नगर, आजमगढ़, अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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