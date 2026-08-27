Today Weather 27 August 2026: UP-बिहार समेत 26 राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश, किन 11 जगहों पर होगी भारी बरसात; जानें यहां
Today Weather 27 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से बारिश का दायरा बढ़ा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के सिर्फ 11 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदलने के चलते गुरुवार को मध्य प्रदेश और यूपी के ऊपर बने लो प्रेशर की वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. IMD ने 27 अगस्त के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके मुताबिक, देशभर के 18 राज्यों में गुरुवार को बारिश हो सकती है जबकि भारी बारिश के चलते 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है.
किन राज्यों में होगी बारिश
IMD के मुताबिक गुरुवार को देश के 26 राज्यों (पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, केरल, तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, तेलंगाना और सिक्किम) में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में (गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 27 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी): गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, मोरादाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, सैफई, मैनपुरी, इटावा अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, एटा, फर्रुखाबाद, औरैया, रायबरेली, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, झांसी, बिजनौर, ललितपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ और शामली में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है