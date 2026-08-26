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  • Today Weather 26 August: करीब-करीब पूरे भारत में आज होगी आफत की बरसात, दिल्ली समेत उत्तर भारत का कैसा रहेगा हाल; जानें यहां

Today Weather 26 August: करीब-करीब पूरे भारत में आज होगी आफत की बरसात, दिल्ली समेत उत्तर भारत का कैसा रहेगा हाल; जानें यहां

Today Weather 26 August:  दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 पूरे शबाब पर है. देश के करीब-करीब आधे से अधिक राज्यों में करीब-करीब रोजाना ही झमाझम बारिश हो रही है. जहां एक ओर इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार (26 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी और बिहार समेत देश के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी है. 

किन 23 राज्यों में होगी बारिश

 (IMD) के अनुसार, अंदरूनी और तटीय हिस्सा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी के अलावा दिल्ली, पूवी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को तेज बारिश होने का अलर्ट है. 


By: JP Yadav | Published: August 26, 2026 8:37:55 AM IST

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Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में शाम तक भीषण बारिश का अलर्ट जारी है. बुधवार को बारिश नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में होने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को तूफानी बारिश का अलर्ट जारी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के , देवरिया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कुशीनगर, महोबा, मऊ अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, सुल्तानपुर, वाराणसी, चंदौली और चित्रकूट में बारिश का अलर्ट है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर और शामली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

weather in bihar - Photo Gallery
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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को आंधी-बारिश की चेतावनी की गई है. बिहार के पूर्णिया, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, मधुबनी, किशनगंज, बेगूसराय, सिवान और बक्सर में बारिश के साथ-साथ आंधी का भी अलर्ट है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, 26 और 27 अगस्त को राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा और गिरिडीह में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को आंधी-तूफान-बारिश अलर्ट है. राज्य के बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ, ऋषिकेश, हरिद्वार और टेहरी गढ़वाल में भीषण बारिश की चेतावनी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी है. सोलन, कांगड़ा, ऊना, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और बिलासपुर में तेज बारिश की आशंका है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को तूफान और बारिश की चेतावनी है. राज्य के चुरू, पाली, बारां, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, करौली, डीग, झलावाड़, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, कोटा, हनुमानगढ़ और भरतपुर में बारिश के साथ-साथ तूफान भी आ सकता है.

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Today Weather 26 August: करीब-करीब पूरे भारत में आज होगी आफत की बरसात, दिल्ली समेत उत्तर भारत का कैसा रहेगा हाल; जानें यहां - Photo Gallery

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Today Weather 26 August: करीब-करीब पूरे भारत में आज होगी आफत की बरसात, दिल्ली समेत उत्तर भारत का कैसा रहेगा हाल; जानें यहां - Photo Gallery
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