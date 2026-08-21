  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 21 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 देशभर में एक्टिव है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी और बिहार समेत देश के 27 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, शुक्रवार को कुछ जगहों पर 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही लोगों को मौसम का अलर्ट देखते हुए यात्रा और अपने दैनिक कार्यों करने की सलाह दी गई है.  

कहां-कहां होगी बारश

  • यूपी
  • बिहार
  •  दिल्ली
  •  राजस्थान
  •  हरियाणा
  •  उत्तराखंड
  •  हिमाचल
  •  पंजाब
  •  जम्मू-कश्मीर
  •  झारखंड
  •  पश्चिम बंगाल
  •  ओडिशा
  •  मध्य प्रदेश
  •  छत्तीसगढ़
  •  गुजरात
  •  महाराष्ट्र
  •  असम
  •  सिक्किम
  •  मेघालय
  •  त्रिपुरा
  • केरल
  •  तमिलनाडु
  •  आंध्र प्रदेश
  •  अरुणाचल प्रदेश
  •  नगालैंड
  •  मिजोरम
  •  तेलंगाना 

By: JP Yadav | Last Updated: August 21, 2026 5:22:46 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/8

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 21 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/8

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. सोनभद्र, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, शामली, बदायूं, इटावा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, रायबरेली, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज और बस्ती में भारी बारिश की चेतावनी है.

weather in bihar - Photo Gallery
3/8

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट जारी है. राजधानी पटना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, गया, भोजपुर, सिवान, बक्सर, गोपालगंज, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/8

झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी है. जमशेदपुर, सिमडेगा, रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, पलामू और चतरा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/8

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश हो सकती है.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/8

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी है. कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, हमीरपुर और सोलन में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/8

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को हल्की बारिश की संभावना है. करौली, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, चुरू, अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर और भीलवाड़ा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

You Might Be Interested In
punjab Haryana weather - Photo Gallery
8/8

पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब-हरियाणा में में शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. पंजाब के कपूरथला, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर और संगरूर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

Tags:
Weather Update
Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल - Photo Gallery