Aaj ka Mausam 21 August: देश के 27 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी, कहां है भूस्खलन का अलर्ट; नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 21 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 देशभर में एक्टिव है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी और बिहार समेत देश के 27 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, शुक्रवार को कुछ जगहों पर 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही लोगों को मौसम का अलर्ट देखते हुए यात्रा और अपने दैनिक कार्यों करने की सलाह दी गई है.

कहां-कहां होगी बारश