Aaj ka Mausam 20 August: तेज हवाएं बढ़ाएंगी टेंशन, 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; जानिये किन राज्यों में बाढ़ का खतरा
Aaj ka Mausam 20 August: मॉनसून 2026 अब पूरे शबाब पर है. राजस्थान और दिल्ली समेत कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) के लिए यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलने की चेतावनी है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. वहीं पूर्वी भारत के कई राज्यों में बिजली और वज्रपात का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. IMD की ओर से कुछ राज्यों में बड़े-बड़े ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. देश के 21 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (20 अगस्त, 2026) भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में गुरुवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. IMD के मुताबिक, चित्रकूट, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, आजमगढ़, प्रतापगढ़, देवरिया और गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. राजधानी पटना, गया, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर, लखीसराय, मुंगेर और बेगूसराय में भारी बारिश हो सकती है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी है. बोकारो, जमशेदपुर, रांची, देवघर, सिमडेगा, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, गढ़वा, गिरिडीह, लोहरदगा, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू और खूंटी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (20 अगस्त) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. राज्य के नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.