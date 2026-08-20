Aaj ka Mausam 20 August: तेज हवाएं बढ़ाएंगी टेंशन, 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; जानिये किन राज्यों में बाढ़ का खतरा

Aaj ka Mausam 20 August: मॉनसून 2026 अब पूरे शबाब पर है. राजस्थान और दिल्ली समेत कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) के लिए यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलने की चेतावनी है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. वहीं पूर्वी भारत के कई राज्यों में बिजली और वज्रपात का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. IMD की ओर से कुछ राज्यों में बड़े-बड़े ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. देश के 21 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.