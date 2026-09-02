Today Weather 2 September 2026: कई जगहों पर होगी ओलों की बारिश, कहां-कहां नदियों ने बरपाया कहर; IMD का अलर्ट जानकर ही निकलें घर से

Today Weather 2 September 2026: देश के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक्टिव होने से तेज बारिश हो रही है.लगातार बारिश के चलते उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में नदियों के जलस्तर इजाफा हो सकता है. पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बुरा हाल है. यहां पर भूस्खलन के चलते कई सड़कों पर आवागमन बाधित है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, बुधवार (2 सितंबर, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड के चलते लोगों को सतर्क किया गया है. कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं.

21 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी

IMD के मुताबिक, बुधवार को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है.