Aaj ka Mausam 19 August: आज देखने को मिलेगा मॉनसून का रौद्र रूप, 85 की स्पीड से चलेगी हवा; 23 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट

Aaj ka Mausam 19 August: देशभर में फिलहाल मॉनसून 2026 एक्टिव है, जिसके चलते कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. देश के कुछ राज्यों में बारिश और आंधी के चलते मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने बुधवार (19 अगस्त, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है.

कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार (19 अगस्त, 2026) को देश के 23 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना) में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.