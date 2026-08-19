Aaj ka Mausam 19 August: आज देखने को मिलेगा मॉनसून का रौद्र रूप, 85 की स्पीड से चलेगी हवा; 23 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट
Aaj ka Mausam 19 August: देशभर में फिलहाल मॉनसून 2026 एक्टिव है, जिसके चलते कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. देश के कुछ राज्यों में बारिश और आंधी के चलते मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने बुधवार (19 अगस्त, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है.
कहां-कहां होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार (19 अगस्त, 2026) को देश के 23 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना) में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल यानी 19 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, शामली, बदायूं, इटावा, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज और बस्ती में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट जारी है. सिवान, पटना, गया, भोजपुर, सिवान, बक्सर, गोपालगंज, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश हो सकती है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी है. राजधानी रांची, बोकारो, जमशेदपुर, सिमडेगा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, चतरा और पलामू में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.