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Aaj ka Mausam 18 August: IMD का 25 राज्यों में अलर्ट, क्या आज यूपी-बिहार में तेज होगी बारिश? कहां-कहां आ सकती है बाढ़

 Aaj ka Mausam 18 August:  दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक्टिव है. इसके चलते दिल्ली से लेकर केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों असम और अरुणाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून एक्टिव होने से आंधी-तूफान संग बारिश का अलर्ट जारी है. मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी से बिहार तक एक बार फिर से बादलों के झमाझम बरसने की चेतावनी जारी की गई है.  IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी समेत देश के 25 राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है.


By: JP Yadav | Published: August 18, 2026 5:12:58 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में मंगलवार (18 अगस् 2026) को सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद दोपहर के समय एक बार फिर से बारिश की आशंका है. शाम तक मौसम फिर से साफ हो जाएगा. इसका मतलब दिल्ली में बारिश सुबह और शाम के समय ही होगी,

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