Aaj ka Mausam 17 August: 80 की स्पीड से चलेगी हवा, दिल्ली-यूपी समेत 19 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 17 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर बारिश का नया दौर शुरू हो गया है. इसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से नया अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके तहत सोमवार (17 अगस्त, 2026) को दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी भारत के राज्यों में बिजली और वज्रपात गिरने का अलर्ट है. दक्षिण के राज्यों में बारिश के चलते मछुआरों में समुद्र के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है.
Latest satellite animation pic.twitter.com/8noqEWuCsi
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 16, 2026
देश के किन 19 राज्यों में होगी बारिश?
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार (17 अगस्त, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और देश के 19 राज्यों पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. सोमवार को कहीं-कहीं आंधी के साथ ओले भी गिरने की आशंका जताई गई है.
All India weather warning during next 7 days
(i)A low pressure area formed over Northwest Bay of Bengal and adjoining West Bengal-North Odisha coasts.Under its influence,heavy to very heavy rainfall over Gangetic West Bengal, Odisha, Chhattisgarh & Jharkhand during next 2 days… pic.twitter.com/Qb8DXHfMsg
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 16, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में सोमवार (17 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 17 अगस्त को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सोमवार (17 अगस्त, 2026) को अगस्त-बारिश-आंधी का अलर्ट है. सीतापुर, शहाजहांपुर, बिजनौर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, खेरी, पीलीभीत, ज्योतिबाफुलेनगर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, एटा, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फर नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मोरादाबाद, कानपुर, बरेली, हरदोई, बदायूं, जौनपुर, फतेहपुर और कन्नौज में भारी बारिश की चेतावनी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (17 अगस्त, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. औरंगाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अलवर, जहानाबाद, मुंगेर, बांका, जमुई, कटिहार, भागलपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, अररिया, किशनगंज और लखीसराय में भारी बारिश होने के प्रबल आसार हैं.