Aaj ka Mausam 15 August: आज दिल्ली-एनसीआर को गर्मी से मिलेगी आजादी या उमस करेगी परेशान? कहां होगी भारी बारिश? जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 15 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के साथ ही उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इन दिनों भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. पिछले कई दिनों से जारी बारिश के चलते कई राज्यों के लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों यह बारिश अब आफत बन गई है. गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में लाखों लोगों को बाढ़ के कारण पलायन का सामना करना पड़ा है. असम में स्थिति ज्यादा खराब है. वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) में तब्दील हो सकता है, इसके चलते मौसम विभाग की ओर से शनिवार (15 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है. इस दौरान 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
कई राज्यों में बाढ़ का अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ जिलों के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में कम से मध्यम फ्लैश फ्लड जोखिम जताया है. भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सतही बहाव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज सुहावना बने रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 से 19 अगस्त तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लगभग हर दिन हल्की बारिश के आसार हैं.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश शनिवार (15 अगस्त, 2026) को भारी बारिश की संभावना है. यूपी के मेरठ, शामली, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, भदोही, आजमगढ़, अयोध्या समेत कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से 15 से 18 अगस्त के बीच हल्की से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में 15-18 अगस्त के बीच कई जगहों पर आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. भारी बारिश के मद्देनजर 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में 15 अगस्त 2026 को मॉनसून सक्रिय होने से और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से राज्य के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. दिनभर कई हिस्सों में भारी बारिश व वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है. राज्य में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने एक बार फिर 15 से 19 अगस्त के बीच उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है. शनिवार (15 अगस्त, 2026) को चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर समेत हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलो में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में मॉनसून की सक्रियता से राजस्थान के अनेक इलाकों में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है. मौसम केंद्र के अनुसार 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी व उत्तर-पूर्वी भागों को छोड़कर अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण भारत के राज्यों में शनिवार (15 अगस्त, 2026) को तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
हरियाणा और पंजाब में भी शनिवार को बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में 15 अगस्त को बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 17 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा में 19 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा.