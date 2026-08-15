Aaj ka Mausam 15 August: आज दिल्ली-एनसीआर को गर्मी से मिलेगी आजादी या उमस करेगी परेशान? कहां होगी भारी बारिश? जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 15 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के साथ ही उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इन दिनों भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. पिछले कई दिनों से जारी बारिश के चलते कई राज्यों के लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों यह बारिश अब आफत बन गई है. गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में लाखों लोगों को बाढ़ के कारण पलायन का सामना करना पड़ा है. असम में स्थिति ज्यादा खराब है. वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) में तब्दील हो सकता है, इसके चलते मौसम विभाग की ओर से शनिवार (15 अगस्त, 2026) को दिल्ली-यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है. इस दौरान 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

कई राज्यों में बाढ़ का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ जिलों के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में कम से मध्यम फ्लैश फ्लड जोखिम जताया है. भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सतही बहाव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.