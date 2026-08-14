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Aaj ka Mausam 14 August: चलेगी 70kmph हवा, दिल्ली से ओडिशा तक बरसेंगे बादल, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 14 August:  देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव है.  इसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर और इससे सटे उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 15 राज्यों में तूफानी बारिश हो सकती है. इस दौरान यानी बारिश के दौरान 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है.

पूर्वोत्तर के राज्यों समेत हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.  पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में भी शुक्रवार को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. 

किन-किन राज्यों में होगी बारिश

IMD के अनुसार, शनिवार (14 अगस्त, 2026) को हरियाणा, पंजाब, झारखंड, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम खराब होने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बारिश के बाद लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ सकता है. 


By: JP Yadav | Published: August 14, 2026 5:39:10 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 14 अगस्त को भीषण बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान चलने का भी अलर्ट है.

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