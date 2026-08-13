Aaj ka Mausam 13 August: 85 की रफ्तार से चलेगी हवा, 16 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट; यहां जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 13 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 पूरे शबाब पर है. इसके चलते देशभर में ठीकठाक बारिश हो रही है. असम और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश के चलते हालात बदतर बन गए हैं. अकेले असम में ही लाखों लोग बारिश के चलते प्रभावित हैं. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को 16 राज्यों (यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र) के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का अलर्ट है.