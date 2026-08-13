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Aaj ka Mausam 13 August: 85 की रफ्तार से चलेगी हवा, 16 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट; यहां जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 13 August: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 पूरे शबाब पर है. इसके चलते देशभर में ठीकठाक बारिश हो रही है. असम और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश के चलते हालात बदतर बन गए हैं. अकेले असम में ही लाखों लोग बारिश के चलते प्रभावित हैं. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है.  इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को 16 राज्यों (यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र) के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का अलर्ट है. 


By: JP Yadav | Last Updated: August 13, 2026 5:47:22 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, झांसी, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र और मऊ में भारी बारिश और आंधी के चेतावनी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. खासतौर से गया, जहानाबाद, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी की प्रबल संभावना बन रही है. साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, जमशेदपुर, सरायकेला, दुमका, खूंटी, गुमला, रांची, पलामू, रामगढ़ और चतरा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को तेज बारिश-आंधी का अलर्ट है. राज्य में बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और ऋषिकेश में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी है. हिमाचल के कुल्लू, मंडी, चंबा, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में 13 अगस्त को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. खासतौर से उदयपुर, पाली, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, चितौड़गढ़,बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बारां, पाली और टोंक में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा में 13 अगस्त को भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है. पठानकोट, पटियाला, गुरदासपुर, चंडीगढ़, बरनावला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, मोगा और होशियारपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में बारिश का अलर्ट है.

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